Coronavirus, l'annuncio della Regione Umbria: "Ripristino integrale dei servizi extra Covid negli ospedali di Pantalla e Spoleto"

Due ordinanze tecniche, poi il 'ritorno alla normalità' per i due ospedali

Gli ospedali di Spoleto e Pantalla torneranno alla 'normalità'. Come spiega una nota della Regione Umbria "alla luce dell’andamento della situazione epidemiologica regionale, segnale di entrata dell’Umbria nella fase di superamento della terza ondata, e in considerazione di quanto previsto nelle ordinanze di gennaio, le strutture ospedaliere di Pantalla e Spoleto, ad oggi utilizzate per rispondere alle esigenze imposte dalla diffusione del virus, torneranno attraverso alcuni passaggi organizzativi nella loro piena efficienza extra Covid".

Intanto Palazzo Donini ha disposto una proroga di carattere tecnico, fino al 21 maggio, delle ordinanze del 28 gennaio, e in scadenza il 30 di questo mese, riguardanti il temporaneo e parziale utilizzo degli ospedali di Pantalla e Spoleto per esigenze legate alla pandemia.

Le due proroghe, "di 20 giorni di durata, si sono rese necessarie a seguito dell’insediamento, previsto solo per il 29 aprile, del nuovo Direttore Salute e Welfare della Regione, Massimo Braganti, che dovrà coordinare, organizzare e gestire il piano del ripristino dei servizi e delle prestazioni dei due ospedali, comunque già in corso di predisposizione, che condurrà all’integrale ripristino dei servizi sanitari offerti in precedenza", annuncia la Regione Umbria.