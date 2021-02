Coronavirus, i controlli a Perugia: sei multe e chiusura temporanea per un negozio

Sei multe elevate e chiusura temporanea per un negozio a causa del mancato rispetto delle misure anti-Covid: questo il bilancio di ieri (mercoledì 3 febbraio) nell'ambito dei controlli coordinati dalla Prefettura di Perugia.

In totale e sono state 368 le persone fermate e 86 attività commerciali monitorate dalle forze dell'ordine, in azione per verificare il rispetto delle restrizioni in vigore in Umbria (che al momento è zona arancione) per l'emergenza coronavirus.