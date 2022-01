Coronavirus, prezzo calmierato in farmacia per le mascherine Ffp2: costeranno 0,75 euro l'una

Prezzo calmierato per le mascherine Ffp2 che dal 25 dicembre sono obbligatorie al chiuso, sui trasporti pubblici e durante il periodo di auto-sorveglianza a cui sono tenute le persone che hanno ricevuto il richiamo o la seconda dose da meno di quattro mesi e che hanno avuto un contatto con un positivo al coronavirus.

Ad annunciare la novità è la Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo che "d’intesa con il Ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti - come si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del governo -, ha raggiunto l’accordo con FederFarma, AssoFarm e FarmacieUnite circa la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a 0,75 Euro per unità. L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria".