Coronavirus, trasformano il garage in un bar per giocare a carte e bere: multati

Il garage diventa un circolo per giocare a carte e bere, in barba alle regole e alle normative per contrastare il coronavirus.

Gli agenti del Commissariato di Assisi, grazie alla segnalazione di alcuni inquilini di una palazzina di Bastia Umbra, sono intervenuti e hanno sorpreso nel garage cinque uomini, tutti 50enni di nazionalità albanese. Il 'locale' era stato anche arredato con divani e scaffalature. I cinque, quattro residenti a Bastia e uno residente ad Assisi, sono stati multati.

Nella stessa giornata sono stati controllati anche tre supermercati, tre esercizi commerciali autorizzati alla somministrazione con asporto ( una panetteria, un bar/ paninoteca e una pizzeria) ed una farmacia.

Fermati e controllati 19 veicoli e 36 persone.