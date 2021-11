Raffica di controlli tra Halloween e Ognissanti: multe e denunce da parte della Polizia

Raffica di controlli, con multe e denunce, nei giorni di Halloween e Ognissanti a Perugia, disposti dal questore e attuati dal personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l'impiego di 18 pattuglie totali della Squadra Volante e del posto di Polizia "Centro Storico".

I controlli si sono svolti nel territorio comunale di Perugia e di Corciano attraverso 15 posti di blocco lungo via Settevalli, via Pievaiola, via Eugubina, strada Trasimeno Ovest, via Manzoni, via Nervi, via Maniconi, fino ad arrivare nei quartieri periferici, durante i quali sono stati sottoposti a controllo circa 100 veicoli e oltre 230 persone, con 2 patenti di guida ritirate per mancata conversione e scadenza di validità. Sequestrati 3 veicoli perché senza assicurazione.

La sera del 31 ottobre a Ponte San Giovanni, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un veicolo che procedeva a zig zag e alla guida c'era un cittadino di origini bulgare di 45 anni, in stato di alterazione per abuso di sostanze alcoliche. Assunzione confermata dall'etilometro, con denuncia e ritiro della patente di guida.

A Fontivegge sono stati svolti anche dei servizi di pattuglia appiedata e presso il complesso residenziale “Ottagono”, di via del Macello, la Squadra Volante ha controllato un gruppo di ragazzi che alla vista della Polizia ha cercato di nascondersi. Uno di questi aveva due bustine con 4.60 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura di Perugia.

Sabato e domenica sono stati effettuati 12 controlli a persone sottoposte ai domiciliari o altri obblighi disposti dal giudice.

Le pattuglie della Polizia di Stato sono state impegnate anche a garantire la sicurezza dei giovanissimi accorsi numerosi all’interno di centri commerciali e di intrattenimento per la ricorrenza di Halloween.