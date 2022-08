Fontivegge al setaccio, posti di blocco e pattuglie nei parchi

Fontivegge al setaccio. I poliziotti di Perugia hanno controllato la stazione, Piazza del Bacio, via Canali, via Campo di Marte, via Mario Angeloni, via del Macello e via Martiri dei Lager fino ad arrivare alla lunga via Settevalli.

Gli agenti hanno anche pattugliato i parchi Chico Mendez e Verbanella. Nel corso dei controlli, nella zona di Rimbocchi, hanno fermato un uomo alla guida senza patente. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Gli agenti hanno effettuato anche dei controlli presso alcuni esercizi commerciali per verificare il rispetto delle normative amministrative, sia nel centro storico che nel quartiere di Monteluce.

Nel corso dell’attività straordinaria di controllo, i poliziotti hanno identificato 83 persone e monitorato 41 veicoli.