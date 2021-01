Controlli anti Covid in tutta la provincia di Perugia: tre persone multate

Tre multe a fronte di 284 persone controllate il 12 gennaio. La giornata di martedì ha visto nuovamente scendere in campo le forze dell’ordine nell'ambito dei controlli coordinati dalla Prefettura di Perugia per monitorare il rispetto delle normative anti-Covid sul territorio della provincia.

Nessuna irregolarità è stata invece riscontrata durante i controlli effettuati nelle 42 attività ed esercizi commerciali del perugino.

Dai dati forniti dalla Prefettura di Perugia, non risulta alcuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. Lunedì 11 gennaio, è stata elevata solo Una sanzione a fronte di 387 controlli.