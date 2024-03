Consultorio di Madonna Alta di Perugia, l'assessore Coletto contro i 5Stelle: " Basta propaganda; lavori giá programmati da tempo e dopo sopralluoghi"

"Gli interventi di manutenzione al consultorio di Madonna Alta sono giá stati programmati da tempo e lo dimostra il fatto che l'Usl1, ha giá reso noto da oggi l'organizzazione delle attivitá per il tempo di effettuazione dei lavori": lo rende noto l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, precisando che le segnalazioni della situazione in cui versava l'edificio del consultorio e l'area circostante, era arrivata da tempo e quindi "personalmente mi sono recato con dei tecnici dell'Usl1 a fare un sopralluogo che mi ha permesso di constatare la necessitá urgente di ridare dignitá a un luogo destinato alla cura e alla prevenzione".

L'assessore Coletto ha quindi ringraziato il consigliere De Luca per l'attenzione che ha dedicato per migliorare la situazione del consultorio di Perugia, invitandolo peró, magari per le prossime volte, a informarsi prima di ingenerare nei cittadini senso di abbandono da parte delle istituzioni su un diritto primario come quello della tutela della salute. In questo campo infatti, la propaganda politica fatta su una struttura ereditata in condizioni pietose dalla precedente amministrazione regionale, non è rispettosa".