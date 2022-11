Scheggino, avviso pubblico per il depliant turistico assegnato con il trucco: condannati due dipendenti

La Corte dei conti ha condannato due dipendenti del Comune di Scheggino a risarcire l’ente con quasi 4mila euro per aver favorito una collega nell’ambito di un avviso pubblico per la realizzazione di un opuscolo di storia, arte, cultura e turismo del territorio.

Secondo la Procura contabile i due dipendenti, chiamati a far parte della commissione giudicatrice delle domande presentate da una dipendente del Comune che lavorava nell’ufficio del sindaco e un esterno, avrebbero favorito la candidata interna, facendola arrivare a pari punti con l’altro candidato. Come da avviso avrebbe vinto la candidata interna.

Il secondo classificato si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale. Il procedimento amministrativo si conclude con la condanna del Comune al pagamento di 500 euro come risarcimento danni “per lesione della chance” e spese legali.

Ai giudici amministrativi era parso subito strano che un candidato con 12 pubblicazioni (quello esterno), fosse stato equiparato a quella interna con appena 3 pubblicazioni. Anche il servizio per la pubblica amministrazione non aveva deposto al candidato esterno, pur avendo svolto incarichi pubblici per un periodo più lungo.

Per la Procura contabili, quindi, ci si sarebbe trovati di fronte a un comportamento doloso che avrebbe ingenerato un danno per l’ente a causa del procedimento amministrativo, per il quale il Comune avrebbe speso 5.211 euro.

Per i giudici contabili, però, il dolo non è dimostrato e il risarcimento è stato ridotto a 3.908 euro.