Assolto il clochard con l'eroina nascosta nel calzino: possesso per uso personale, non per spaccio

Un uomo, difeso dall’avvocato Mirko Ceci, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’imputato era stato fermato a gennaio del 2023 e trovato in possesso illecito di stupefacente, in particolare “eroina per un peso complessivo di 7,15 grammi contenuta in una bustina di plastica trasparente occultata all’interno di una calza indossata”. La droga era già suddivisa “in 10 involucri di cellophane con un principio attivo medio del 28,6 per cento, per un totale di 1,811 grammi che avrebbero potuto rendere 72 dosi”.

Per la Procura di Perugia tale quantità era da ritenersi per “modalità di detenzione e di confezionamento destinato alla cessione a terzi”.

Nel corso dell’udienza predibattimentale, però, la stessa Procura e il difensore hanno chiesto la riqualificazione della fattispecie in violazione amministrativa con comunicazione al Prefetto in quanto l'imputato è un soggetto che fa uso di sostanze stupefacenti, è stato già in cura al Sert, dove spesso ritorna per sottoporsi a terapie, e vive da emarginato, senza fissa dimora. Una riqualificazione che fa cadere di fatto le accuse. Il giudice ha così assolto l’imputato dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio, riconducendo al semplice possesso per uso personale.