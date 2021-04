Città di Castello, andava a zig-zag con l'auto nel centro abitato: ritirata la patente ad una 39enne

Prosegue l’attività di controllo per i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, attivi come sempre su più fronti nella prevenzione e repressione dei reati in genere, oltreché nei controlli in materia di rispetto delle prescrizioni adrottate per arginare l’epidemia da coronavirus. In un fine settimana hanno identificato ben 150 persone e ispezionato 100 veicoli. Denunciato in stato di libertà una 39enne italiana per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Nel centro abitato di Città di Castello, la pattuglia è stata attirata dall’andatura irregolare (a zig-zag) di un'auto che li precedeva. Immediato è scatto l'alt per verificare le condizioni psicofisiche del conducente: all'etilometro la donna ha fatto registrare un tasso alcolico di 4 volte superiore a quello consentito dalla legge. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia, è scattato il ritiro immediato della patente di guida.