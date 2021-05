La mamma muore e la figlia scopre il furto di un anello prezioso: denunciata badante

Dalla casa della madre, deceduta da poco, mancavano alcuni preziosi che hanno più un valore affettivo che economico. Una signora di Città di Castello si è dunque rivolta ai Carabinieri spiegando che riordinando gli oggetti nella casa materna ha verificato l’ammanco di un anello in oro e pietre preziose. Una volta la denuncia i militari si sono subito messi al lavoro svolgendo indagini a tutto campo, non essendo emerse infrazioni su porte e finestre dell’abitazione e acquisendo testimonianze da varie persone, le indagini si sono concentrate su quelle persone che hanno frequentato l’appartamento dell’anziana donna. Il cerchio si è stretto intorno ad una donna di mezza età che aveva prestato la propria opera, per alcuni mesi, in quella casa. E infatti l'anello era in suo possesso e ora, grazie ai Carabinieri, l'anello è tornato in suo possesso. La badante è stata denunciata per il reato di furto in abitazione aggravato dall’abuso di relazione domestiche.