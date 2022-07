UMBRIA JAZZ Da Sandri, in vetrina, musica e cioccolato in efficace simbiosi. Perché la cioccolata con le note è... ancora più dolce

Da Sandri, in vetrina, musica e cioccolato in efficace simbiosi. Perché la cioccolata con le note è ancora più dolce, un mix irresistibile. Come si fa a dire di no a una proposta così seducente? Non da oggi, la vetrina della Pasticceria Sandri racconta e commenta gli eventi culturali e sociali della Vetusta. È un must storicizzato da decenni di attiva militanza nei territori dell’arte scultorea di Carla Schucani e del suo ex braccio destro Luca Pottini, ora obermeister pasticcere nella terra di Goethe. . Anche stavolta (sebbene con mutata gestione), in linea con la tradizione, quella vetrina attira curiosi che scattano dalle digitali e dai telefonini. L’evento che si celebra è, naturalmente, UJ.

In bella mostra una serie di dischi che rappresentano ciddì. Alla base una torta coi tasti bianchi e neri di un pianoforte. Sovrastata da un rullo di musica scritta. In cima alla torre, un microfono Semprini modello America anni 40, di quelli che evocano atmosfere e nostalgia d’antan. E poi due strumenti topici come tromba e violino. Il tutto fra dischi sospesi, densi di note e di scritte col nome della pasticceria. Un’autentica nevicata di fiocchi rotondi. Alla base una colorata torta di frutta e libri sul jazz. [per chi non l’avesse, è imperdibile – sta in internet – il bel libro dell’indimenticabile Gianfranco Ticchioni e Carlo Pagliacci “Jazz e non solo jazz a Perugia e dintorni”]. Bellissima quella vetrina. Mi piace così tanto che… la mangerei.