Un nuovo mercatino agricolo da marzo prenderà il via a Perugia: "Prodotti tipici del territorio in centro storico"

Un nuovo mercato agricolo settimanale della Cia si svolgerà a Perugia. L'area scelta è quella di Piazza Puletti, di fronte a Palazzo Gallenga di recente riqualificata dal Comune di Perugia. Si chiamerà “Farm@Cia: Mercato Agricolo dell’Augusta” e si svolgerà ogni venerdì dalle 11 fino alle 19 o fino alle 21 per eventi particolari. Dal 3 marzo si apriranno i banchi con vendita diretta da parte di aziende agricole umbre; progetto sperimentale con validità un anno.

“L’amministrazione ha accolto con favore un progetto che presenta diversi aspetti positivi – nota l’assessore Pastorelli – Il mercato, infatti, consentirà di far conoscere le eccellenze agricole e agroalimentari del territorio e arricchirà l’offerta di servizi commerciali del quartiere che lo ospiterà contribuendo a rivitalizzare una delle più importanti aree del centro storico. Con questa iniziativa, inoltre, si sostiene in concreto lo sviluppo anche di piccole realtà produttive territoriali, obiettivo importante specialmente in questa congiuntura economica”.