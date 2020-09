LA VIGNETTA di Pino Pellegrini | Caso Suarez, la maglia in "media" con il voto dell'esame alla Stranieri

Caso Suarez: indaga la Procura di Perugia dopo l'esame di lingua italiana per ottenere la cittadinanza all'Università per Stranieri. Esame passato ma il giorno dopo la bufera. Le intercettazioni: Non spiccica una parola, coniuga i verbi solo all'infinito, bisogna promuoverlo.... guadagna oltre 10 milione di euro. Il nostro Pino Pellegrini si è divertito così. Buona Satira a tutti!

