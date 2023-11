Carrozziere sotto processo per non aver ridato l'auto al cliente: assolto dopo 7 anni

Un carrozziere di 60 anni, difeso dall’avvocato Giuseppe Montone, è finito sotto processo con l’accusa di appropriazione indebita per non aver restituito il Maggiolino che un cliente aveva portato a riparare.

L’imputato, secondo l’accusa, “al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, avendo ricevuto in consegna in qualità di carrozziere l’automobile di …, una Volkswagen Maggiolino … nonché la somma di 2.500 euro per riparare i danni riportati a seguito di un sinistro stradale, se ne appropriava” e nonostante le “insistenti richieste di riconsegna del veicolo” da parte del proprietario, “non vi provvedeva”.

Contestata anche l’aggravante di avere commesso il fatto “con abuso di prestazione d’opera”. Il proprietario dell’autovettura si è costituito parte civile tramite l’avvocato Riccardo Minelli

Al termine del processo, rilevata anche la restituzione del mezzo, il carrozziere è stato assolto perché il fatto non sussiste.