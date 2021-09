Arrestato in Toscana un 43enne latitante: era evaso a maggio da Perugia

Dopo mesi di latitanza è stato arrestato in Toscana un 43enne di origine sinti, che era ricercato dopo essere evaso nello scorso maggio dalla sua abitazione di Perugia, dove era agli arresti domiciliari.

A scovarlo - come riportano questa mattina alcuni siti locali - i carabinieri di Massa, che lo hanno sorpreso nel sonno in un campo nomadi alla periferia della città. L'operazione è scattata all'alba, con i militari che hanno circoscritto la zona e poi accerchiato il fuggitivo, a cui è stata così preclusa ogni via di fuga.

L'uomo è stato condotto nel locale carcere, dove dovrà scontare una lunga pena per i reati di rapina, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione, mentre i carabinieri indagano per ricostruire i suoi movimenti delle ultime settimane (passate pare spostandosi in diversi comuni del Nord Italia) e individuare eventuali complici nella fuga e nella successiva latitanza.