Perugia, refurtiva recuperata: i carabinieri cercano i proprietari

Blitz dei carabinieri in un bungalow a Balanzano: recuperata diversa refurtiva. Trapani, un’impastatrice professionale, televisori, una pompa idrica, un compressore e tanto altro. I militari di Perugia cercano i legittimi proprietari. "Tutto il materiale - scrivono i carabinieri - potrà essere visionato presso il Comando Stazione di Perugia in via Ruggia e per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 0755424".