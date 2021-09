Perugia, continua a perseguitare la ex: 30enne arrestato dai carabinieri

Continua a perseguitare la ex e a violare il divieto di avvicinamento imposto dal giudice, in manette. I carabinieri di Ponte San Giovanni hanno individuato e arrestato un 30enne italiano, originario di Assisi, residente a Perugia, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Perugia.

L'uomo ha più volte violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna.

Il 30enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.