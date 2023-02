Perugia, vede i carabinieri e nasconde la cocaina in bocca: spacciatore in manette

I carabinieri di Perugia hanno arrestato un 38enne albanese, incensurato, in Italia con visto turistico, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato fermato a bordo di un’auto noleggiata a Colle Umberto. Il 38enne, raccontano i carabinieri, "non parlava, rimanendo immobile". Questo perché nascondeva in bocca alcune dosi di cocaina. In casa dell'uomo i carabinieri hanno trovato altri 20 grammi di 'neve'.