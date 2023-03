Calcio violento - Insegue l'arbitro per tutto il campo perché ha dato un gol agli avversari: dirigente squalificato

Il giudice sportivo territoriale Marco BRUSCO, assistito dal rappresentante degli arbitri Fabio Fiordi ha squalificato fino al 29 aprile del 2023 un dirigente dalla Pievese, nel campionato JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A1, “perché a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolge all'allenatore della squadra avversaria frasi offensive e derisorie; all'atto del provvedimento di espulsione, rivolge urlando al direttore di gara frasi irriguardose ed offensive avvicinandosi con fare minaccioso a poca distanza dal viso dello stesso tanto che doveva indietreggiare per evitare il contatto fisico”.

Nel campionato di ECCELLENZA, squalifica fino al 24 marzo per un dirigente della Nestor Calcio “perché al 20º minuto del primo tempo percorreva circa 30 metri all'interno del terreno di gioco per protestare in maniera veemente nei confronti del direttore di gara e dell'assistente per aver assegnato la rete della squadra avversaria”.