Calcio violento | Pugni e calci contro la porta dell'arbitro e sputi contro il guardialinee

Mano dura del giudice sportivo Marco Brusco per due episodi avvenuti nel campionato di Eccellenza che riguardano comportamenti aggressivi e irrispettosi nei confronti degli arbitri e dei collaboratori.

La società del San Sisto è stata multata di 500 euro “perché, al termine del primo tempo, soggetto non compiutamente identificato ma chiaramente riconducibile alla Società San Sisto, entrava nella zona spogliatoi ed ingiuriava e minacciava la terna arbitrale. Al termina della partita, il predetto entrava con fare minaccioso nel terreno di giuoco e, proferendo insulti e minacce all'indirizzo dell' arbitro, tentava di entrare in contatto fisico con il predetto, non riuscendovi per il pronto intervento di alcuni dirigenti che lo trattenevano di peso. L'aggressore, qualche istante dopo, tentava nuovamente senza riuscirvi di entrare inn contatto con l'arbitro e i due assistenti, accompagnando tale condotta con reiterate minacce ed insulti gravi, all'indirizzo dei predetto. Tale condotta, durata almeno dieci minuti, terminava grazie al fattivo intervento del direttore tecnico del San Sisto che riusciva a riportare la calma. In tale contesto, al termine della gara, la porta dello spogliatoio degli ufficiali di gara veniva colpita con calci e pugni. All'atto di lasciare l'impianto sportivo, inoltre, il direttore di gara veniva nuovamente fatto oggetto di insulti da parte del citato aggressore”.

Squalifica fino al 10 dicembre del 2021 per un dirigente della stessa società “perchè al termine della gara, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso e proferiva, all'indirizzo del predetto, reiterati gravi insulti. Fra l'altro, subito dopo ostacolava il direttore di gara, mentre questi cercava di accedere al corridoio che conduceva al suo spogliatoio”.

Le sanzioni sono completate dalla squalifica fino al 31 ottobre prossimo per l’allenatore del San Sisto “perchè, al termine della gara, pur trattenendo un esagitato che tentava di venire a contatto fisico con l'arbitro, proferiva reiterati insulti al suo indirizzo”.

Multa di 600 euro per il Bastia 1924 “perché sostenitori, riconducibili alla società ospite, per alcuni minuti del secondo tempo sputavano ripetutamente nei confronti di un assistente dell'arbitro attingendolo alla spalla e per lancio di sassi che tuttavia non colpivano”.