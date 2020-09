Caccia da fermi, con un capanno abusivo o senza occhiali, subito sette verbali a cacciatori indisciplinati

Sette cacciatori multati dalle guardie del Wwf nella giornata di preapertura della caccia.

La sanzioni sono state elevata a due cacciatori nella zona di Bettona perché praticavano la caccia da fermi e non vagante, come previsto dalle norme regionali. Sequestrati fucili e attrezzature da caccia.

A Foligno due persone sono state segnalate perché non indossavano occhiali da vista e apparecchio acustico, così come prescritto ai due anziani. Li avevano lasciati in auto.

Due cacciatori perugini sono stati sorpresi, infine, mentre costruivano un capanno. Modalità di caccia non consentita alla preapertura.

Un terzo cacciatore è stato sanzionato per irregolarità di caccia.