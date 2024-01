Capodanno e sicurezza, agli ospedali di Foligno e Spoleto nottata quasi tranquillo: ragazzina in coma etilico, olltre 70 interventi

Oltre una settantina di interventi legati soprattutto al troppo alcol e cibo piuttosto che dai botti di fine anno. Una notte dunque nella norma e senza drammi per gli operatori dell'emergenza degli Ospedali di Foligno e Spoleto. Il fatto più grave si è registrato nella città della Quintana dove i medici e paramedici sono dovuti intervenire per via di un como etilico di un ragazza minore. Alle 1.30 del primo giorno dell'anno "la situazione al Pronto Soccorso di Foligno - riferisce il dirigente medico Gloria Paganelli - è sotto controllo". Nelle ultime cinque ore, dalle 20 del 31 dicembre, lo staff sanitario del "San Giovanni Battista" diretto da Giuseppe Calabrò ha già preso in carico oltre 50 pazienti.

SPOLETO - "Alle ore 2.15 la situazione è relativamente tranquilla e non ci sono interventi correlati ai festeggiamenti di inizio anno": lo ha di dichiara il dirigente medico Daniele Ceccarelli in servizio al Pronto Soccorso, diretto da Anna Maria Rotelli, del "San Matteo degli Infermi" di Spoleto. Dalle ore 20 oltre venti pazienti sono stati assistiti dai professionisti del nosocomio di Spoleto.

IL RINGRAZIAMENTO A MEDICI E INFERMIERI - "Un pensiero a chi è in prima linea, nei presidi ospedalieri e nel territorio, per prestare cure e assistenza alla popolazione'" ha affermato il direttore generale dell'Azienda Usl Umbria 2 Piero Carsili "Ringrazio e rivolgo un caro e affettuoso augurio di buon anno a chi, anche in questa notte di San Silvestro, è in servizio per assicurare servizi indispensabili ai cittadini con passione, dedizione, competenza e professionalità".