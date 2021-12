Auto rubate e pezzi smontati per farne una "pulita" e rivenderla ad ignari clienti: 13 sotto processo

Auto rubate, smontante, con i pezzi e le matricole limate e rimontati su vetture diverse, per poi essere rivendute ad ignari clienti come nuove.

L'Umbria è diventata anche la base per gli affari della camorra con le auto clonate, per la truffa delle auto che servono per fare i soldi con la fotocopiatriIn 13 sono finiti sotto processo (in realtà il processo dura da dieci anni e, infatti, è ai limiti della prescrizione) accusate di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di auto e per truffa ai danni di clienti e assicurazioni.

Secondo gli inquirenti, le auto sarebbero state rubate un po’ in giro per l’Italia, oppure acquistate, incidentate, in Francia e in Belgio. Quelle vetture, talvolta modificate nella scocca e nel telaio, arrivavano in un autosalone nella provincia di Perugia, dove venivano vendute a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.

Dalle carcasse di veicoli gravemente incidentati venivano estratti i dati identificativi che servivano a mascherare la “vera identità” delle auto rubate o entrate in loro possesso a seguito di furti o di rapine. La contraffazione avveniva tramite, quindi, il trasferimento dei dati delle auto incidentate su quelle nuove.

