Perugia, deve scontare oltre 4 anni di carcere: rintracciato e arrestato

I militari della Stazione Carabinieri di Perugia Fortebraccio hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino moldavo di 42 anni.

Per l'uomo, già agli arresti domiciliari per diversi reati tra cui una rapina consumata nel mese di gennaio 2021, era stata presentata al Tribunale di Sorveglianza di Perugia una istanza alternativa alla detenzione domiciliare. Il Tribunale dopo aver analizzato la documentazione, non ha ritenuto accoglibile la richiesta.

Così è stata disposta la carcerazione in previsione di una pena da scontare pari ad 4 anni e 10 mesi di reclusione.

I militari, dopo aver rintracciato l'uomo presso la propria abitazione e dopo aver espletato le formalità previste, lo hanno portato a Capanne.