Spara con la pistola softair ad un bersaglio improvvisato in centro storico: denunciato minorenne

Un equipaggio delle Volanti della Questura di Perugia è intervenuta in via Baglioni dopo che alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un ragazzo che, in compagnia di altri giovani, impugnava una pistola.

I poliziotti rintracciavano subito il giovane, un minorenne italiano, trovato in possesso di una pistola con la quale aveva appena finito di praticare il tiro a segno contro un bersaglio ricavato da un pannello di polistirolo. La via era disseminata di pallini di plastica sparati dall'arma.

Il ragazzo dopo aver finito di sparare si era andato a sedere accanto ad un gruppo di giovani sulla soglia di un’attività commerciale chiusa.

Gli agenti prendevano in custodia la pistola, rivelatasi un modello softair, ma al quale era stato tolto il tappo rosso previsto dalla legge, al termine della canna.

Due dei ragazzi in compagnia del minorenne con la pistola sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana e per questo segnalati alla Prefettura di Perugia come assuntori di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ragazzo in possesso dell’arma softair è stato denunciato per i reati di procurato allarme e getto pericoloso di cose.