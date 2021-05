Cade in giardino e non riesce a rialzarsi, anziana soccorsa dalla Polizia

Una signora di 76 anni è stata soccorsa dagli agenti delle Volanti dopo una caduta nel giardino di casa.

I poliziotti sono intervenuti a Corciano, su segnalazione della sala operativa, a seguito della richiesta di intervento di una cittadina olandese, classe 1945, cper una caduta nel proprio giardino di casa.

La donna dopo una caduta in giardino, infatti, non riusciva più a rialzarsi a causa anche di problemi di deambulazione. Gli agenti sono penetrati nella proprietà della donna e l'hanno aiutata a rialzarsi, a calmarla e condurla in casa.

Una volta riacquistata la padronanza di sé la signora ha rifiutato l’intervento del 118.