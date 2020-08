Zenko, la volpe salvata dal Centro recupero animali selvatici torna libera: "Buona vita"

Il cucciolo di Volpe Zenko, salvato dal Centro recupero animali selvatici di Perugia, è tornato libero dopo essere stato investito mentre attraversava la strada con mamma volpe. Si era salvato solo lui.

I volontari Enpa del Cras di Perugia lo avevano trovato sul luogo dell’incidente dopo giorni di ricerche e tracce lasciate dal cucciolo, ormai ofrano.

Dopo un mese e mezzo passato in osservazione presso la clinica veterinaria Enpa di Bettona per Zenko è arrivato il momento di riprendere posto nella natura, lontano da aree con troppi umani in giro.

L’Ente nazionale protezione animali ricorda che ogni anno, in Italia, muoiono oltre 2 milioni di animali selvatici a causa della collisione con autoveicoli, un fenomeno che ha risvolti mortali anche per gli automobilisti. Da qui l'invito: "Cerchiamo di rispettare la segnaletica stradale, guidiamo ad una velocità moderata e manteniamo sempre alta l'attenzione".