Un fine settimana difficile in Altochiascio: scatta tam-tam su auto sospette (ecco quali) e furti in abitazione

Un fine settimana difficile in Alta Umbria, in particolare nei centri sotto l'appennino, Fossato di Voco e Sigillo dove sono scattati i controlli cittadini per furti andati a segno, altri invece tentati e non riusciti e auto sospette con a bordo persone non del posto che controllavano case e palazzine. Il tam-tam si è diffuso velocemente tramite web e sui cellulari. Allertate le forze dell'ordine che hanno effettuato controlli straordinari sul territorio. L'orario delle scorribande è sempre il solito: dalle 18 alle 19.30 e la tecnica per entrare nelle abitazioni- come segnalato da alcuni lettori del territorio - è quella dello scasso con trapani e altri oggetti degli infissi di finestre e finestroni. Due le auto sospette segnalate - una in particolare in zona Purello -: una Audi Grigia (targa Da... le prime lettere) e una Opel corsa scura. Entrambi mezzisecondo la segnalazione, avevano a bordo tre persone (un adulto e due giovani).