Maltempo, allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per la giornata del 5 gennaio. L'allerta è di livello giallo per rischio neve, rischio idrogeologico e rischio temporali. Ecco le previsioni per il 5 e il 6 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Martedì 5 gennaio "cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili sui settori occidentali e meridionali. Possibilità di deboli nevicate fino a 800-600m di quota. Venti: Da moderati a forti meridionali, con possibili rinforzi sui rilievi. Temperature: Stazionarie o, al più, in lieve diminuzione nei valori massimi".

Mercoledì 6 gennaio "precipitazioni sparse, anche a carattere di breve rovescio o temporale, in attenuazione verso sera. Possibili nevicate fino a 600-800m di quota. Venti: Dai quadranti meridionali, moderati, con rinforzi sui rilievi. Temperature: Senza variazioni di rilievo".