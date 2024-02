Allarme truffatori: "Si spacciano per carabinieri di Corciano e Perugia"

Il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, lancia l'allarme truffatori su Facebook: "Alcuni cittadini del nostro territorio hanno informato la polizia locale e i carabinieri di Corciano che stanno ricevendo telefonate da soggetti che si spacciano per xarabinieri di Corciano o di Perugia".

"Sono due le tipologie che i truffatori stanno mettendo in atto - scrive il sindaco - : questi soggetti inventano storie su incidenti accaduti a nostri familiari con l'unico scopo di farci uscire di casa, invitandoci a recarci presso la più vicina caserma dei carabinieri, in modo da avere campo libero per entrare in casa nostra oppure (soprattutto agli anziani che vivono soli) cercano di entrare in casa per chiedere del denaro". E c'è di peggio: "È assurdo ma sembra che in tutti i casi conoscano e utilizzino i veri nomi dei nostri parenti per trarre in inganno chi risponde alla chiamata".

Poi l'appello alla cittadinanza: "Non usciamo, non apriamo a nessuno e chiamiamo subito i carabinieri o la polizia locale. Queste truffe sono periodiche e si ripetono sistematicamente da diversi anni in molti territori tra cui il nostro. Vi invito ad avvisare i vostri familiari, specialmente i più anziani, per evitare di subire la truffa e soprattutto per evitare un grande spavento. Chiamare sempre le forze dell'ordine ai seguenti numeri: Polizia Locale di Corciano: 0755188280; Carabinieri di Corciano: 0756978927; Numero unico di emergenza: 112".