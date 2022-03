Si presenta in Questura per denunciare un'aggressione, ma è irregolare: espulso

Si presenta in Questura, sanguinante, e chiede aiuto, denunciando un'aggressione, ma è irregolare e viene espulso (dopo le cure).

L'uomo, un cittadino straniero, classe 1985, si è presentato sanguinante, con una vistosa ferita al volto, ieri verso le 22 al personale di servizio al cancello della Questura di Perugia. Gli operatori lo hanno identificato e ascoltato il suo racconto sull'aggresione da parte di uno sconosciuto nei pressi di un supermercato in piazza Vittorio Veneto.

Dagli accertamenti è emerso che il 37enne, con precedenti di polizia a proprio carico, risultava irregolare perché inottemperante all’ordine del Questore di Perugia a lasciare il territorio nazionale.

Per questo motivo, dopo aver fatto intervenire i sanitari del 118 per le cure necessarie, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’avvio dell’iter procedurale finalizzato al suo allontanamento dal territorio nazionale.