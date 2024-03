Incontra la ex alla stazione e l'aggredisce: 19enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

Incontra la ex fidanzata alla stazione e l'aggredisce. Gli agenti del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Trestina e hanno arrestato per inottemperanza alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, hanno tratto in arresto un 19enne, con precedenti di polizia.

L’indagato era già stato raggiunto da un’ordinanza che disponeva la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima e controllo mediante dispositivo elettronico, emessa a conclusione di un’attività di indagine con la contestazione del reato di atti persecutori.

Il 19enne, nonostante la misura cautelare, domenica ha incontrato la ex fidanzata presso la stazione ferroviaria di Trestina e, dopo un tentativo di approccio fisico, al diniego della ragazza – minorenne – è andato in escandescenza, insultandola, percuotendola e facendola cadere a terra. La vittima, a quel punto, spaventata, ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Gli agenti hanno trovato il 19enne a bordo del treno regionale, in violazione delle prescrizioni relative alla misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il giovane è stato quindi arrestato. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento sostituendola con quella degli arresti domiciliari con controllo mediante dispositivo elettronico.