Coltellate fuori dalla discoteca: 23enne arrestato e 25enne in prognosi riservata

Accoltellamento fuori da una discoteca di Città di Castello nella notte tra sabato e domenica. I carabinieri di Città di Castello hanno identificato l'aggressore, un 23enne di origini albanesi, trovato in casa con oltre 750 grammi di hashish. Il giovane è stato arrestato.

Il ferito, un 25enne di nazionalità albanese, raggiunto da una coltellata all'addome, è stato portato prima all'ospedale di Città di Castello e poi trasferito al Santa Maria della Misericordia di Perugia in prognosi riservata.

Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e il possibile movente dell'accoltellamento.