Casetta nuova in riva al lago da abbattere: ma è una rimessa di oltre 50 anni fa, il Tar la salva

Comprano un terreno in riva al Trasimeno, nella zona di Monte del Lago, nel 1993 e nel rogito notarile c’è la testimonianza giurata del precedente proprietario che una rimessa e un pontile che porta alla riva, erano già esistenti nel 1967. Lo dimostra anche una foto militare per i rilievi delle cartine Igm, scattata nel 1977.

Nel 2017 il Comune di Magione, dopo un sopralluogo dei tecnici, dichiara tutte le costruzioni abusive e ordina l’abbattimento della rimessa e del pontile.

I proprietari si oppongono e fanno ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, ricostruendone la storia: cioè che “la rimessa attrezzi esistente e la recinzione sono state iniziate a costruire in data anteriore al 1 settembre 1967”, senza dar conto dell’esistenza di alcun titolo edilizio e che le algtre opere compaiono nelle fotografie scattate all’epoca dell’acquisto e nelle foto aree Igm del 1977. Le opere abusive non sono state costruite dagli attuali proprietari, ma solo utilizzate. E in ogni caso risalgono ad oltre 50 anni fa.

Il Tar dell’Umbria ha accolto l’istanza cautelare dei ricorrenti, bloccando la demolizione e poi ha aperto il procedimento con il deposito degli atti delle parti e la discussione davanti ai giudici.

Analizzando tutto l’incartamento i giudici amministrativi hanno riconosciuto l’esistenza di alcuni abusi edilizi, per altro già sanati dai proprietari o eliminati, ma di fatto annullato le ordinanze principali di demolizione e riconosciuto che non si può negare la valutazione della Soprintendenza sull’impatto ambientale, mentre altre opere minori sono legittime.