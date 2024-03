Getta rifiuti in mezzo a un campo, beccato dalle "foto-trappole" e condannato

“Era una discarica a cielo aperto, nessuno raccoglieva i rifiuti e li ho buttati anche io”, ma il Comune di Bastia Umbra aveva piazzato delle foto-trappole e oltre alla multa il cittadino ha subito un processo ed è stato condannato a due mesi di reclusione.

L’imputato, difeso dall’avvocato Delfo Berretti, ha percorso tutti i gradi di giudizio e adesso la sentenza è divenuta definitiva con la Cassazione che ne ha rigettato il ricorso con il quale si sosteneva la nullità dell'ordinanza sindacale emessa dal sindaco invece che dal dirigente del settore.

Nel ricorso l’imputato, nonché proprietario del terreno, si sosteneva che l'area diventata discarica, “peraltro di dimensioni ridottissime, avrebbe costituito luogo di deposito almeno dal 2018, che il Comune di Bastia Umbra ne sarebbe stato a conoscenza e che l'illecito contestato al ricorrente avrebbe riguardato soltanto” tre sacconi di immondizia. Secondo l’imputato il Comune di Bastia Umbra sarebbe responsabile in solido del deposito incontrollato di rifiuti in quanto “il perdurare di condotte negligenti ed omissive da parte del Comune, d'altronde, avrebbe causato una cattiva abitudine consolidata, permettendo che gli abbandoni si consolidassero”.

Per i giudici di Cassazione il Comune di Bastia Umbra “ponendo le fototrappole, aveva adottato le precauzioni necessarie a consentire un intervento il più rapido possibile al fine di accertare le violazioni e far ripristinare lo stato dei luoghi, così da non potersi ravvisare un'omissione colposa tale da imporre una responsabilità solidale nel recupero dell'area”. Quanto all’ordinanza non sussisterebbero vizi di legge. Quindi ricorso rigettato, condanna confermata e condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3mila euro alla Cassa delle ammende.