Umbria, maxi incidente lungo la A1: feriti e traffico bloccato

Sei vetture, un mezzo pesante e un autocarro sono stati coinvolti in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 14 luglio, lungo il tratto umbro dell’autostrada del Sole, nei pressi di Orvieto in direzione sud.

Sul posto gli agenti della polizia stradale di Orvieto per coordinare i soccorsi, oltre avigili del fuoco, medici del 118 e personale di Autostrade per l’Italia. Due i feriti che non sarebbero comunque in gravi condizioni.

Autostrade per l’Italia rileva al momento tre chilometri di coda e consiglia di entrare ad Orvieto per chi è diretto verso Roma e di uscire a Fabro per chi proviene da Firenze.