Rubano attrezzi da lavoro a Perugia, li ritrovano i carabinieri a Sansepolcro

Sono stati i carabinieri della compagnia di Sansepolcro a ritrovare tutti gli utensili rubati proprio nella notte scorsa a un imprenditore di Perugia.

Trapani, smerigliatrici, martelli pneumatici, avvitatori, frese, set completi di punte, dischi da taglio e molti altri utensili professionali. Il valore era stimato sul mercato in alcune migliaia di euro, e non solo: una perdita che lo avrebbe portato in forte sofferenza economica con ripercussioni sul proprio lavoro. Invece fra qualche giorno le potrà riavere e continuare a lavorare.

A scovarli sono stati i militari di Sansepolcro che durante e un normale servizio di controllo, hanno notato una vettura che alla vista della gazzella, ha iniziato a effettuare una serie di manovre incomprensibili, come se cercasse di sottrarsi ad un controllo.

Dopo un breve inseguimento, l'auto è stata fermata e i carabinieri hanno controllato gli occupanti: due italiani, un quarantacinquenne ed un trentenne, entrambi di origine meridionale e noti alle forze dell'ordine.

Durante la perquisizione della vettura sono spuntati fuori moltissimi attrezzi da lavoro, alcuni dal valore ingente. I due, tra l'altro, non sapevano o non volevano dare una spiegazione circa il possesso e la provenienza di quei beni. A questo punto i militari, analizzati tutti gli indizi a disposizione e incrociandoli con le banche dati in dotazione, sono riusciti a risalire al legittimo proprietario, un imprenditore di Perugia.

I carabinieri hanno eseguito il sequestro del materiale e nel frattempo hanno denunciato i due per ricettazione e li hanno anche segnalati per il foglio di via.