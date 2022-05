Sicurezza, Fontivegge ancora al setaccio

L'area di Fontivegge sotto la lente delle forze dell'ordine.

La Polizia ha predisposto mirati servizi con l’impiego di personale della Questura, degli equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e della polizia locale.

I controlli hanno riguardato principalmente i quartieri del centro cittadino con particolare riguardo alla zona della stazione Fontivegge, Piazza del Bacio, Via del Bellocchio, Via Marsala, Via del Macello, Via Mario Angeloni e Via Martiri dei Lager.

Nel corso dell’attività gli agenti hanno effettuato un controllo alla “Casa degli Artisti”, ex casa cantoniera della Stazione di Fontivegge che, a causa della sospensione dei lavori di ristrutturazione, è spesso meta occasionale di senzatetto e tossicodipendenti.

Dal monitoraggio non è emersa la presenza di persone all’interno dello stabile, ma gli agenti hanno comunque constatato la presenza di segni di bivacco.

L’attività di monitoraggio ha interessato anche le aree verdi e i parchi di via del Macello e via del Bellocchio. Gli operatori, dopo aver sorvegliato gli accessi, hanno proceduto adun’attenta vigilanza della zona al fine di prevenire la prostituzione su strada e lo spaccio di stupefacenti.

Durante i servizi, il personale ha effettuato 3 posti di controllo nell’ambito dei quali sono state identificate 46 persone e monitorati 10 veicoli. Gli agenti della Polizia Locale, inoltre, nel corso dell’attività, hanno sottoposto gli automobilisti al drug-test al fine di verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Nessuno dei controllati è risultato positivo al test.