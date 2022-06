Due incidenti nell'arco di un'ora. Il più grave sì è verificato intorno alle 21.15 a Castiglione del Lago. Dopo aver sbandato, lungo via Piana, l'auto è uscita fuori strada. In macchina madre e figlia. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso, è grave ma stabile. Lievemente ferita la figlia.

A Sant'Egidio, nello scontro tra due auto, sono rimasti feriti in tre