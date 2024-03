L'Unipg celebra i suoi laureati illustri con il “Bartolo d'Oro”: ecco i premiati

L’Università di Perugia si appresta a celebrare un evento significativo. Mercoledì 20 marzo l’ateneo si unirà alle celebrazioni della prima Giornata nazionale delle Università Italiane, un’iniziativa intitolata “Università Svelate”.

Questa ricorrenza, istituita dal Ministero dell’Università e Ricerca e promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, mette in luce il ruolo cruciale che le università svolgono nella società attraverso la ricerca, la didattica e l’impegno pubblico.

In questa occasione speciale, lo Studium ospiterà la prima edizione della cerimonia di conferimento del “Bartolo d’Oro”, un premio nato per celebrare gli ex studenti che hanno lasciato un segno indelebile con le loro carriere professionali, contribuendo a diffondere il prestigio dell’università.

Tra i destinatari ci sono personalità di rilievo come la scienziata Ilaria Capua e la giornalista Giorgia Cardinaletti. Poi ancora le diplomatiche Patrizia Falcinelli e Majlinda Frangaj, il medico Pier Giuseppe Pelicci e il magistrato Sergio Sottani, che con il loro lavoro hanno incarnato i valori e l’eccellenza dell’istituzione.

La cerimonia si svolgerà alle 15.00 nell’aula magna del rettorato di Palazzo Murena, dove verrà dato spazio anche al riconoscimento delle migliori tesi di laurea dell’anno accademico 2021/2022. Questo momento sarà un punto di incontro tra passato e futuro, tra tradizione accademica e nuove frontiere della conoscenza.