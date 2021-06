Prestigioso premio per Valeria Ambrogi, dottoressa dell'Università di Perugia

Laureatasi nel 2020 in Infermieristica, ha vinto il premio finanziato da 'Inner Wheel Italia Distretto 209' analizzando l'importanza della comunicazione con i familiari dei pazienti ricoverati in terapia intensiva

Prestigioso riconoscimento per la dottoressa Valeria Ambrogi, laureatasi a dicembre 2020 nel corso di laurea di Infermieristica dell’Università degli Studi di Perugia (sede di Foligno) che ha vinto il premio finanziato da 'Inner Wheel Italia Distretto 209', organizzazione femminile di service, analizzando l'importanza della comunicazione con i familiari dei pazienti ricoverati in terapia intensiva

Il concorso riguardava studentesse iscritte ai corsi di laurea di Infermieristica o Infermieristica pediatrica presenti nelle regioni del distretto 209 Inner Wheel Italia (Abruzzo, Emilia Romagna, Marche Molise, Toscana, Umbria) e la cerimonia di consegna del premio si è svolta nella sede del corso di laurea di Infermieristica- sede di Perugia.

La pandemia provocata dal Covid in tutto il mondo ha messo in risalto il ruolo della sanità pubblica; di vitale importanza si è rivelato il lavoro del personale sanitario impegnato in prima linea nell’emergenza. Il 'Distretto 209 di Inner Wheel Italia', per l’attenzione da sempre rivolta alla formazione culturale e professionale delle giovani, ha così indetto il concorso rivolto alle studentesse.

E Valeria Ambrogi, laureatasi con la votazione di 110/110 e lode, è stata premiata per la tesi dal titolo "L'importanza della comunicazione con i familiari dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: dal progetto ‘Intensiva 2.0’ all'emergenza da Covid19 nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni Battista - Foligno"; relatore dottoressa Nicoletta Giammichele, coadiuvato dal dottor Matteo Vissani, esperto dell’argomento e impegnato, già da qualche anno, nell’attività di supporto alla didattica nel modulo di Rianimazione, dell’insegnamento di Infermieristica Clinica in area critica e nell’emergenza.