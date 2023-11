L’Università per Stranieri ha conquistato il primo posto nella classifica sull’internazionalizzazione

L’Università per Stranieri di Perugia si conferma come la più internazionale tra le università italiane, con il 28,4% di studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea, master e dottorati. È quanto emerso dal ranking dell’agenzia Talents Venture, basato sui dati dell’anno accademico 2021-2022.



L’Università per stranieri è il porto di una città senza mare che nonostante questa mancanza vede il passaggio di tante culture diverse, lontane e vicine fra loro, dove la condivisione, lo scambio e il confronto quotidiano si riversano inevitabilmente sulla crescita del piano scientifico e professionale, oltre che umano, dell’individuo.

Il report, diffuso da Sky Tg24, mostra una forte crescita rispetto ai dieci anni precedenti, con un aumento significativo di giovani dall’estero che scelgono l’Italia per studiare. Rispetto all’anno accademico 2010-2011 si registra un più 72% di studenti stranieri iscritti a corsi universitari nel nostro Paese, pari a quasi 110 mila unità. Fra questi giovani il 75% proviene per lo più da un paese europeo o asiatico, con il primato dell’Europa, che spetta a Romania e Albania.

Il business development manager di Talents Venture, Carlo Valdes, che ha coordinato lo studio, ha spiegato a Tgsky24 come emerga chiaramente dai dati il fatto che gli atenei con il punteggio più alto in termini di internazionalizzazione sono quelli che propongono più corsi in lingua inglese, quelli che hanno maggiore proiezione su stampa e media internazionali di settore e che hanno un’attenzione maggiore nell’accoglienza degli studenti stranieri.

Uno studente su tre è dunque iscritto all’Università per Stranieri di Perugia che vanta tutte le caratteristiche messe in evidenza da Valdes, inoltre, in questo Ateneo giovani stranieri e italiani studiano insieme e muovono passi coordinati verso un futuro migliore.