Università di Perugia, premio internazionale al gruppo di ricerca della professoressa Morganti

La Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS) ha conferito il Premio “Ricerca per l’Inclusione” alla professoressa Annalisa Morganti e al gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia composto dalle professoresse Elisa Delvecchio e Moira Sannipoli e dai dottori Alessia Signorelli e Francesco Marsili.

Il prestigioso riconoscimento, sottolinea una nota dell'ateneo, premia il lavoro internazionale che la Prof.ssa Morganti, del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione di Unipg, insieme al suo gruppo sta svolgendo nel coordinamento del progetto finanziato dalla Commissione Europea dal titolo “Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion” (ECO-IN).

"Il progetto di ricerca nell’ambito delle politiche educative sull’inclusione scolastica – spiega la professoressa Morganti - intende valutare l’impatto innovativo di un approccio multi-attore che coinvolge dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, esperti, famiglie e decisori politici, sui processi di inclusione scolastica. Al progetto collaborano anche l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria e le scuole del territorio".

La cerimonia di premiazione si è svolta all’Università di Salerno, in occasione del convegno nazionale SIPeS 2022 "Inclusione in azione. Didattica e Pedagogia Speciale nel network dei Centri di Ricerca e dei Teaching Learning Center".

Il Premio SIPeS “Ricerca per l’Inclusione”. conclude l'Unipg, "intende promuovere progetti di ricerca realizzati da gruppi di ricerca intra e trans-disciplinari, nazionali e internazionali, che si distinguono per carattere di innovazione e promozione dei valori dell’inclusione e della partecipazione delle persone con disabilità".