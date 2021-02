Università di Perugia, prestigiosa nomina per la professoressa Caterina Petrillo

La professoressa Caterina Petrillo dell'Università degli Studi di Perugia è stata nominata Presidente dell'Ente di Ricerca nazionale Area Science Park di Trieste. La scelta è del Ministro Cristina Messa.

“La prestigiosa nomina della professoressa Caterina Petrillo è per questo Ateneo motivo di vanto e di orgoglio – spiega il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero - La professoressa Petrillo si è formata qui, prima come studentessa e quindi come apprezzata docente, a conferma degli standard d’eccellenza delle competenze che vengono maturate nello Studium. A lei vanno le mie più vive congratulazioni, a nome della Comunità accademica dell’Università degli Studi di Perugia, per l’incarico ricevuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Incarico che, non abbiamo il minimo dubbio, ricoprirà con la straordinaria professionalità e la competenza che le sono propri".

"La nomina a Presidente dell'Ente di Ricerca nazionale Area Science Park di Trieste, ricevuta dal Ministro Cristina Messa – sottolinea la professoressa Petrillo - rappresenta una considerevole opportunità per mettere a sistema innovazione e servizi con infrastrutture di ricerca, all'interno di un modello che, dal successo della dimensione regionale, abbia scalabilità nazionale ed europea. Le competenze sviluppate nel contesto delle infrastrutture europee (ESFRI, ESS, ELI) e l'esperienza nella formazione, ricerca e gestione maturata presso l'Ateneo di Perugia, prima come studentessa e poi docente, verranno messe al servizio della missione di Area".