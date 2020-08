Università di Perugia, il nuovo corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale: due curriculum e le novità

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia vara il 'nuovo' corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale. Un corso di laurea, spiega il Dipartimento, "che si pone l’obiettivo di formare un professionista con elevata competenza e qualificazione nell’ambito della progettazione e sicurezza delle costruzioni, dei sistemi idrici e della salvaguardia dell’ambiente".

E ancora: "Il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia, ha visto una profonda trasformazione del percorso formativo, con una più razionale distribuzione delle materie di base nei primi tre semestri e quindi la possibilità di scegliere tra due curricula: Ingegneria Civile e Ingegneria Ambientale". Il curriculum in Ingegneria Civile "è fortemente orientato alla progettazione di strutture e infrastrutture sempre più avveniristiche e sicure, con una forte attenzione alla resistenza nei confronti dei rischi naturali quali quello sismico, al consumo di suolo privilegiando il recupero del costruito e all’efficientamento energetico".

Il curriculum in Ingegneria Ambientale, "dopo aver fornito allo studente le medesime competenze sulla progettazione delle strutture, si orienta quindi sugli aspetti più tipici della difesa dell’ambiente e del territorio. Partendo dal principio che il moderno Ingegnere ambientale deve essere in grado di produrre cibo, acqua ed energia in maniera sostenibile, di contrastare i cambiamenti climatici e di progettare un futuro senza rifiuti, allo studente vengono impartiti insegnamenti di ecologia, economia circolare, recupero di energia e materie prime da rifiuti, principi di idrologia e idraulica per il contrasto del rischio idrogeologico e per il risparmio delle sempre più scarse risorse idriche".

Il Corso di Laurea, conclude il Dipartimento, "fornisce conoscenze professionalizzanti che consentono al laureato triennale di inserirsi subito nel mondo del lavoro e di sostenere l’Esame di Stato per iscriversi all’albo professionale come Ingegnere Junior. Per completare la propria formazione e raggiungere i più elevati standard professionali che le sfide del mondo attuale richiedono, il laureato triennale può proseguire gli studi scegliendo tra le due lauree magistrali offerte dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale come naturale prosecuzione del percorso triennale: Ingegneria Civile, con i due curricula in Strutture e Infrastrutture, e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. In entrambi i casi, il conseguimento della Laurea Magistrale consente di sostenere l’Esame di Stato per iscriversi all’albo professionale come Ingegnere Senior nella sezione Ingegneria Civile e Ambientale".