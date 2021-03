"Per.. donare", l'iniziativa della Caritas di Magione per evitare sprechi di cibo e aiutare le famiglie in difficoltà

Un supporto in più per aiutare le famiglie in difficoltà economica, resa ancor più grave dall’attuale pandemia in corso. Parte da questa necessità l’iniziativa messa in campo “Per… donare” che partirà in questi giorni su iniziativa della Caritas Magione. Il progetto coinvolge l’area socio assistenziale del Comune di Magione e la locale Misericordia con una richiesta di collaborazione ai soggetti economici che operano nel territorio comunale, nel settore della grande distribuzione. Ma come funziona? La proposta prevede un servizio di ritiro una volta a settimana dei prodotti in scadenza dei supermercati che saranno consegnati agli assistiti (attualmente sono circa 50 famiglie pari a 150 persone) convocati nelle sedi della Caritas o della Misericordia ad orari o giorni prestabiliti. Ma l’iniziativa servirà anche per evitare gli sprechi che, al contrario, rimarrebbero in carico dei supermercati, e di permettere loro di avere agevolazioni fiscali sulle donazioni effettuate.

“Con questo ulteriore strumento di supporto – spiegano gli organizzatori – vorremmo donare una speranza a quanti si trovano in condizioni disagiate diffondendo la consapevolezza nella Comunità che certe azioni arricchiscono tutti noi.”