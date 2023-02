Dall'Umbria il simbolo della Pace a tutti i fedeli per la Domenica delle Palme in Vaticano

Tutte le città dell'olio di casa nostra partecipeanno alla donazione dei ramoscelli di olivo provenienti dalle Città dell’Olio Umbria che la Domenica delle Palme, il 2 aprile, saranno offerti ai fedeli durante la celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre in Piazza san Pietro a Roma. L’iniziativa si propone di lanciare dal cuore verde d’Italia un messaggio di speranza e di pace in momento tragico della nostra storia segnato dalla guerra in Ucraina.

In prima linea la città di Spello dove è in programmata per mercoledì 1° marzo dalle ore 10 alle 12.30 presso il Comitato di Ca’ Rapillo - che si è reso disponibile a fornire il supporto logistico-organizzativo - la raccolta dei ramoscelli. “Come Citatà dell’Olio Umbria abbiamo sostenuto la candidatura della nostra Regione per questa iniziativa dal forte valore simbolico – commenta la coordinatrice delle Città dell’Olio Umbria e l’assessora comunale alla cultura e al turismo Irene Falcinelli – anche Spello parteciperà donando ramoscelli di ulivo, emblema della nostra città e della pace per eccellenza”.