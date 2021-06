Partito Democratico in lutto: "Con la morte di Luciano Campani si spegne un pezzo della storia di Perugia e dell’Umbria"

Il ricordo: "Si è sempre speso con grande generosità e impegno civile al fianco dei lavoratori e per la comunità"

Partito Democratico dell'Umbria in lutto per la morte di Luciano Campani: "Con Luciano Campani si spegne un pezzo della storia di Perugia e dell’Umbria. Da operaio della Perugina, da dirigente sindacale, da leader della Lega di Perugia, Corciano e Torgiano dello Spi Cgil, Campani si è sempre speso con grande generosità e impegno civile al fianco dei lavoratori e per la comunità".

Per il Pd "Lascia un grande vuoto. La notizia della sua scomparsa ci rattrista profondamente e ci uniamo ai messaggi di cordoglio alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Il sindacato a tutti i livelli e la politica tutta si impegnino a custodire i valori di Campani e a portarne avanti l'impegno".

I gruppi consiliari del Partito Democratico al Comune di Perugia e alla Regione Umbria aggiungo che "la notizia della scomparsa di Luciano Campani, segretario della Lega Spi Cgil di Perugia, Corciano, Torgiano, ci addolora profondamente. Perdiamo un grande protagonista della storia recente della città e dell’Umbria, un operaio e un sindacalista di valore, una mente lucida, un uomo generoso e di grande spessore umano e civile. La forza e la tenacia del suo impegno nella fabbrica della Perugina e nel sindacato, da dirigente della Cgil dove ha portato il suo fondamentale contributo alla costruzione e alla crescita della Flai, all’attività dello Spi e sempre al fianco dei lavoratori, è un esempio che non va disperso. Alla famiglia, alla moglie e ai figli di Luciano, arrivino il nostro messaggio di cordoglio e il nostro più caloroso abbraccio".